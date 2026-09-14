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Песков: любые страны могут повлиять на Киев и побудить его к гибкости

Vladimir Andreev / URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Любые страны могут использовать свое влияние на Украину, чтобы побудить киевский режим к гибкости. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения главы КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди содействовать урегулированию украинского кризиса.

«В целом, любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля.   

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин позитивно воспринял инициативы Си Цзиньпина и Нарендры Моди на саммите БРИКС. Глава РФ разъяснил, как обстоит реальная обстановка в зоне боев и идут дела по урегулированию конфликта. 

Ранее Песков назвал ошибочным мнение о потенциале Украины противостоять России.
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