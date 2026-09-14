Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин, говоря о возможном вводе войск Запада на Украину, предупреждал об ошибках, которые совершают и могут совершить европейцы.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул: любые войска Запада в случае их ввода на территорию Украины станут законной целью российской армии, а главные «локомотивы» этой авантюры — Британия и Франция — рискуют повторить судьбу своих экспедиционных корпусов под Крымом.

«Заявление верховного главнокомандующего — это предупреждение, что в случае ввода иностранных войск они станут целью для нашей армии. То есть первые попытки экспедиционного корпуса будут подвергнуты ударам всеми имеющимися средствами», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что больше всего о необходимости ввода войск на Украину говорят Франция и Великобритания.

«Впереди планеты всей, “локомотивом” в этом вопросе идут Британия и Франция. Но самое интересное, что ни во Франции, ни в Британии нет свободных средств, на которые они могли бы создать экспедиционный корпус. Британия ограничена в пехоте, во Франции это полк Иностранного легиона, который сегодня дислоцируется где-то в районе Молдавии. В эту авантюру они могут пытаться вовлечь другие страны, в первую очередь Польшу, возможно, Германию», — объяснил собеседник издания.

Матвийчук уточнил, что Великобритании уже было сделано категорическое предупреждение, что они могут повторить судьбу экспедиционного корпуса под Крымом, где понесли непоправимые потери.

«Сегодня в Крыму у нас есть и французское кладбище, и английское кладбище. Хотят — мы ещё создадим пару кладбищ для них», — сказал он.

При этом военный эксперт отметил, что провокационные заявления со стороны союзников Зеленского могут быть лишь политической игрой.

«Думаю, что это политическая игра вдолгую для создания информационного шума и ухода от повестки дня», — резюмировал он.

Предупреждение Путина о вводе западных войск на Украину — это не просто дипломатический сигнал, а четкая военная установка: любой экспедиционный корпус станет законной целью и будет уничтожен всеми имеющимися средствами. При этом главные инициаторы этой авантюры — Британия и Франция — не располагают свободными силами для ее реализации. История уже однажды закончилась для них кладбищами под Крымом — и, как подчеркнул Матвийчук, при желании Россия создаст новые.