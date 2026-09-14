Оппозиция с перевесом в один мандат лидирует на выборах в Швеции

Левоцентристская оппозиция в Швеции с минимальным перевесом лидирует на парламентских выборах, прошедших 13 сентября.

После подсчета голосов в 94,7% избирательных округов партии во главе с социал-демократкой Магдаленой Андерссон получают 175 мест в парламенте. Правый блок действующего премьер-министра Ульфа Кристерссона претендует на 174 мандата.

Кристерссон заявил, что окончательный результат выборов пока не определен. По его словам, открытым остается и вопрос о том, какое правительство будет сформировано.

Андерссон также призвала дождаться окончательных результатов, отметив, что социал-демократы готовы взять на себя ответственность за итоги голосования и формирование нового кабинета.

Избирательная комиссия Швеции рассчитывает завершить предварительный подсчет голосов к 17 сентября. После этого партиям могут потребоваться длительные коалиционные переговоры.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до выборов Андерссон обвинила сотрудницу парламента от партии «Шведские демократы» в распространении «пророссийских взглядов». Тема стала одной из заметных в завершающей части кампании.