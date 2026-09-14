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Финский военкор Хейсканен назвал памятником русофобии забор на границе с РФ

pixabay.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Возведенное финскими властями ограждение на границе с РФ навсегда останется в истории в качестве монумента русофобии. Такое мнение выразил общественный деятель и военный корреспондент из Финляндии Кости Хейсканен.

Накануне пограничная служба страны официально отчиталась о полном завершении работ по строительству 200-километрового барьера у границ России.

«Это маразматическое и русофобское сооружение, которое войдет в историю как памятник русофобии», — заявил Хейсканен РИА Новости.

Он охарактеризовал данный проект как крайне нерациональный и затратный, отметив, что финансовые ресурсы гораздо целесообразнее направить на поддержку национальной экономики и граждан страны.

По мнению эксперта, Хельсинки полностью переняли антироссийский курс. Он убежден, что финскому руководству «выгодно из России сделать монстра и разжигать русофобские костры с украинскими радикалами» ради получения финансовых вливаний от Евросоюза для закрытия бюджетных дефицитов.

«Русофобский курс приносит им большие дивиденды», — резюмировал военкор.

Ранее Хейсканен высказался о Крыме, СВО и Финляндии.
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ПолитикаМнениерусофобияКости ХейсканенФинляндиягосударственная граница
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