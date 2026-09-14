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Неожиданный победитель: начался самый жёсткий сценарий войны в Иране

istockphoto.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Тегеран передал Вашингтону через посредников семь пунктов, выполнение которых требуется для открытия Ормузского пролива. Пойдут ли США на выполнение требований или решатся на обострение конфликта, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

По мнению собеседника издания, одним из наиболее вероятных сценариев развития событий является ядерный удар США по территории Ирана.

«Возможно, перед выборами, например, в конце октября, Трамп может пойти на нанесение удара тактическим ядерным оружием по месту нахождения подземного предприятия по обогащению урана, то есть там, где находятся центрифуги. Естественно, у Ирана есть возможность ответить ударами по американским базам уже в Южной Европе. В этом случае США могут нанести второй удар, и вот тут уже большой вопрос, выдержит Иран или нет», — сказал он.

По словам Кнутова, американцы рассчитывали захватить власть в Иране по венесуэльскому варианту, но не учли менталитет и уровень подготовки иранцев.

«Американцы просчитались, иранцы оказались не такими, как венесуэльцы: даже гибель порядка 40 высокопоставленных военных и политиков не поставила Иран на колени. У них уже была продумана замена, эти люди продолжили тот же курс, который существовал. Стало понятно, что убийство и этих людей — политиков и военных — не приведёт к смене ни внутриполитического, ни внешнеполитического направления, по которому идёт Иран», — отметил военный эксперт.

Кнутов уточнил, что, согласно утечкам информации, о которых сообщали американские СМИ, вопрос применения тактического ядерного оружия несколько раз рассматривался на заседаниях закрытого пула, который собирался по данному вопросу. При этом военный эксперт добавил, что остается вариант мирного завершения конфликта при участии монархий Персидского залива, которые могут предложить американцам серьёзные инвестиции в экономику США.
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