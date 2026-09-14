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Мендель: Зеленский борется с каждым, кто имеет отличное от него мнение

www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина становится государством, в котором критика позиции руководства воспринимается как предательство. Свою оценку она опубликовала в социальной сети X*, связав происходящее с политикой властей в условиях продолжающегося конфликта.

По мнению Мендель, Зеленский противостоит не только внешнему противнику, но и людям внутри страны, которые не разделяют его взглядов на ситуацию. Она считает, что подобная практика ведет к усилению военных порядков и отдалению Украины от демократических принципов.

Мендель также утверждает, что на Украине ограничены возможности для выражения независимой позиции и свободного обсуждения происходящего. В частности, она считает, что гражданам становится сложнее открыто выступать за мирное урегулирование конфликта.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский пытается выдать катастрофу на Украине за благо.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийЮлия МендельУкраина
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