Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина становится государством, в котором критика позиции руководства воспринимается как предательство. Свою оценку она опубликовала в социальной сети X*, связав происходящее с политикой властей в условиях продолжающегося конфликта.

По мнению Мендель, Зеленский противостоит не только внешнему противнику, но и людям внутри страны, которые не разделяют его взглядов на ситуацию. Она считает, что подобная практика ведет к усилению военных порядков и отдалению Украины от демократических принципов.

Мендель также утверждает, что на Украине ограничены возможности для выражения независимой позиции и свободного обсуждения происходящего. В частности, она считает, что гражданам становится сложнее открыто выступать за мирное урегулирование конфликта.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский пытается выдать катастрофу на Украине за благо.