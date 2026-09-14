Медведев: страны не смогут согласовать общие принципы регулирования ИИ

Страны не смогут договориться об общих принципах регулирования ИИ из-за интересов корпораций и человеческих амбиций. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, государства могли бы согласовать единые принципы регулирования искусственного интеллекта. Это, как считает Медведев, дало бы возможность контролировать развитие технологии.

Однако зампред Совбеза полагает, что достичь такой договоренности не получится. Причинами он назвал «жадность корпораций» и «ненасытность страстей человеческих».

Соответствующее заявление Медведев опубликовал на своей странице в мессенджере MАХ.

Ранее правительство России утвердило концепцию повышения цифровой грамотности граждан, которая предусматривает создание специального перечня правил взаимодействия с системами искусственного интеллекта.