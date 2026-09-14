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Лавров удивил журналиста своей силой на саммите БРИКС

Кадр видео/ «Первый канал»
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивил журналиста Павла Зарубина своей силой во время саммита БРИКС.

Инцидент произошел на двусторонней встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Корреспонденты и операторы перегородили Лаврову дорогу, после чего глава МИД руками отодвинул их и прошел дальше.

Зарубин после этого поинтересовался у министра, занимается ли тот силовыми тренировками. Лавров ответил, что занимается спортом, предложив журналисту самому оценить его физическую форму.

Ранее Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Встреча лидеров России и Индии состоялась в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан».
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ПолитикаМИД РоссииИндияНарендра МодиВладимир ПутинСергей ЛавровБРИКСжурналисты
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