Лавров удивил журналиста своей силой на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивил журналиста Павла Зарубина своей силой во время саммита БРИКС.

Инцидент произошел на двусторонней встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Корреспонденты и операторы перегородили Лаврову дорогу, после чего глава МИД руками отодвинул их и прошел дальше.

Зарубин после этого поинтересовался у министра, занимается ли тот силовыми тренировками. Лавров ответил, что занимается спортом, предложив журналисту самому оценить его физическую форму.

Ранее Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Встреча лидеров России и Индии состоялась в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан».