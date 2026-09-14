Кравченко: глава НАБУ фиктивно усыновил ребенка, чтобы попасть под амнистию

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который ушел с должности и покинул страну, обнародовал обвинения против руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семёна Кривоноса.

Ранее в понедельник Кравченко заявил, что подготовил обвинение в адрес директора НАБУ Семёна Кривоноса по факту фальсификации официальных бумаг и так называемого фиктивного усыновления. Позже Кравченко уточнил, что он выехал из Украины, и, по его словам, этот шаг был нужен для того, чтобы рассказать зарубежным партнёрам о том, что происходит в системе органов, борющихся с коррупцией.

В частности, он утверждает, что в 2009 году Голосеевский районный суд Киева признал Кривоноса виновным в подкупе избирателей в интересах партии «Блок Юлии Тимошенко».

Согласно сведениям, которые приводит бывший генпрокурор, чтобы избежать уголовной ответственности и снять с себя все обвинения, Кривонос решил пойти на фиктивное усыновление ребёнка у матери-одиночки. Его соучастница отыскала такую женщину, и вместе с ней Кривонос подал в орган ЗАГСа заявление о признании отцовства и получении свидетельства о рождении, где отцом мальчика уже значился бы Кривонос. Как видно из опубликованного видео, позже Кривонос обратился в суд с ходатайством об амнистии, и суд освободил его от наказания, поскольку на его иждивении находился мальчик 2008 года рождения, а дело о подкупе избирателей было прекращено. Как утверждает Кравченко, в 2018 году Кривонос подал в суд заявление об исключении из государственного реестра записи о его отцовстве в отношении этого ребёнка.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что проводят операцию по выявлению преступной группировки, которую возглавляет чиновник из офиса генпрокурора Украины, и которая связана с функционированием мошеннических колл-центров.

По данным САП, участники этой схемы получали от мошеннических колл-центров деньги за то, чтобы не препятствовать их деятельности, а затем легализовывали эти средства через покупку недвижимости, ценностей, а также оформляли их как доходы людей, близких к ним.

7 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку.