Иран ставит условия США: главная новость войны 14 сентября

Иран через посредников передал США семь условий для полноценного открытия Ормузского пролива, а Тегеран и Оман согласовали новые маршруты движения судов. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru проанализировал ситуацию, раскрыл наиболее вероятные сценарии дальнейших действий США и назвал самый главный просчет Белого дома в войне на Ближнем Востоке.

«Условия, которые передаёт Иран, американцы открыто, может быть, не отвергнут, заявив, что будут обсуждать, но, по сути, они их не интересуют. Вашингтон заинтересован исключительно в решении той задачи, из-за которой он начал бомбардировки Ирана и убийства руководителей, то есть свержение режима и взятие под контроль нефти. Ядерная программа тоже важна, но она, думаю, уже перешла на второе место, потому что если меняется правительство и политическая направленность этого правительства становится проамериканской, то вопрос производства обогащенного урана снимается через марионеточную власть», — сказал о реакции Вашингтона на требования Тегерана военный эксперт.

Собеседник издания обратил внимание на то, что сейчас Баб-эль-Мандебский пролив находится под контролем хуситов, а по сути — иранских прокси. В этой ситуации, по словам Кнутова, провозить нефть будет невозможно либо будут проходить только те суда, которые разрешит Иран.

«Уже есть информация о том, что сами монархии Персидского залива проводят переговоры с Тегераном с целью определения условий, по которым их суда будут идти через Ормузский пролив; в том числе стоит вопрос оплаты», — уточнил он.

По мнению Кнутова, именно монархии Персидского залива могут сыграть позитивную роль в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

«Допускаю возможность, что, когда монархии всё-таки договорятся с Ираном, они обратятся с просьбой к США, чтобы американцы согласились на условия Тегерана. Однако тут встает другая проблема: в данном случае все будут знать, что Иран вышел победителем, и это нанесёт колоссальнейший ущерб администрации Трампа и ему самому перед выборами и скажется на его дальнейшей судьбе. Здесь монархии Персидского залива могут пообещать серьёзные инвестиции в американскую экономику. На этом Трамп может всё-таки пойти на уступки, но надо помнить, что это вопросы достаточно тонкой дипломатической игры, и как они будут развиваться, сказать сложно», — сказал военный эксперт.

При этом Кнутов не стал исключать возможность развития ситуации по негативному сценарию, который предполагает ядерный удар США по территории Ирана.

«Возможно, перед выборами, например в конце октября, Трамп может пойти на нанесение удара тактическим ядерным оружием по месту нахождения подземного предприятия по обогащению урана, то есть там, где находятся центрифуги. Естественно, у Ирана есть возможность ответить ударами по американским базам уже в Южной Европе. В этом случае США могут нанести второй удар, и вот тут уже большой вопрос, выдержит Иран или нет», — сказал он.

Кнутов объяснил, что американцы рассчитывали захватить власть в Иране по венесуэльскому варианту, но просчитались. Они не учли, что иранцы сегодня имеют хорошо подготовленную армию и намерены бороться за свою свободу до конца.

«Американцы просчитались, иранцы оказались не такими, как венесуэльцы: даже гибель порядка 40 высокопоставленных военных и политиков не поставила Иран на колени. У них уже была продумана замена, эти люди продолжили тот же курс, который существовал. Стало понятно, что убийство этих людей — политиков и военных — не приведет к смене ни внутриполитического, ни внешнеполитического направления, по которому идет Иран», — отметил военный эксперт.

Кнутов уточнил, что, согласно утечкам информации, о которых сообщали американские СМИ, вопрос применения тактического ядерного оружия несколько раз рассматривался на заседаниях закрытого пула, который собирался по данному вопросу.

Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке зашла в тупик для Вашингтона: Иран выдвигает условия, монархии Персидского залива договариваются с Тегераном напрямую, а Трамп оказывается перед выбором — уступить и признать поражение перед выборами или пойти на опасную эскалацию вплоть до ядерного удара. При этом американский расчет на быструю смену власти в Иране по венесуэльскому сценарию провалился: гибель верхушки власти не только не стала фатальной, но еще больше сплотила иранцев. Иран вышел победителем в этой партии, и теперь именно от США зависит, сумеют ли они выбраться из ловушки, которую сами себе расставили.