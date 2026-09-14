Иран ставит на колени: начался финал битвы с США и Израилем

Иран передал США через посредников семь условий для полноценного открытия Ормузского пролива. Одновременно Тегеран и Оман согласовали новые маршруты движения судов. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru проанализировал ситуацию и заявил: США не интересуют условия Ирана, они хотят свержения режима и контроля над нефтью. Он объяснил, в чем главный просчет США и почему мир снова оказался на грани ядерной катастрофы.

Семь условий, которые США не интересуют

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что выдвинутые Ираном семь условий США рассматривать не будут.

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«Условия, которые передаёт Иран, американцы открыто, может быть, не отвергнут, заявив, что будут обсуждать, но по сути, они их не интересуют. Вашингтон заинтересован исключительно в решении той задачи, из-за которой они начали бомбардировки Ирана и убийства руководителей, то есть свержение режима и взятие под контроль нефти. Ядерная программа тоже важна, но она, думаю, уже перешла на второе место, потому что если меняется правительство и политическая направленность этого правительства становится проамериканской, то вопрос производства обогащенного урана снимается через марионеточную власть», — объяснил военный эксперт.

Монархии Персидского залива как миротворцы

Кнутов обратил внимание на то, что сейчас Баб-эль-Мандебский пролив находится под контролем хуситов, а по сути — иранских прокси. В этой ситуации, по словам военного эксперта, провозить нефть будет невозможно либо будут проходить только те суда, которые разрешит Иран.

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«Уже есть информация о том, что сами монархии Персидского залива проводят переговоры с Тегераном с целью определения условий, по которым их суда будут идти через Ормузский пролив; в том числе стоит вопрос оплаты», — уточнил он.

По мнению Кнутова, монархии Персидского залива могут сыграть позитивную роль в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

«Допускаю возможность, что, когда монархии всё-таки договорятся с Ираном, они обратятся с просьбой к США, чтобы американцы согласились на условия Тегерана. Однако тут встает другая проблема: в данном случае все будут знать, что Иран вышел победителем, и это нанесёт колоссальнейший ущерб администрации Трампа и ему самому перед выборами и скажется на его дальнейшей судьбе. Здесь монархии Персидского залива могут пообещать серьёзные инвестиции в американскую экономику. На этом Трамп может всё-таки пойти на уступки, но надо помнить, что это вопросы достаточно тонкой дипломатической игры, и как они будут развиваться, сказать сложно», — объяснил военный эксперт.

Ядерный сценарий: удар по центрифугам

Вторым и самым негативным из наиболее вероятных сценариев развития событий, по мнению Кнутова, является ядерный удар США по территории Ирана.

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«Возможно, перед выборами, например, в конце октября, Трамп может пойти на нанесение удара тактическим ядерным оружием по месту нахождения подземного предприятия по обогащению урана, то есть там, где находятся центрифуги. Естественно, у Ирана есть возможность ответить ударами по американским базам уже в Южной Европе. В этом случае США могут нанести второй удар, и вот тут уже большой вопрос, выдержит Иран или нет», — сказал он.

В чем просчитались американцы?

Кнутов объяснил, что американцы рассчитывали захватить власть в Иране по венесуэльскому варианту, но не учли менталитет и уровень подготовки иранцев.

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«Американцы просчитались, иранцы оказались не такими, как венесуэльцы: даже гибель порядка 40 высокопоставленных военных и политиков не поставила Иран на колени. У них уже была продумана замена, эти люди продолжили тот же курс, который существовал. Стало понятно, что убийство и этих людей — политиков и военных — не приведёт к смене ни внутриполитического, ни внешнеполитического направления, по которому идёт Иран», — отметил военный эксперт.

Как уточнил Кнутов, согласно утечкам информации, о которых сообщали американские СМИ, вопрос применения тактического ядерного оружия несколько раз рассматривался на заседаниях закрытого пула, который собирался по данному вопросу. При этом военный эксперт добавил, что остается вариант мирного завершения конфликта при участии монархий Персидского залива, которые могут предложить американцам серьёзные инвестиции в экономику США.

Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке зашла в тупик для Вашингтона: Иран выдвигает условия, монархии Персидского залива договариваются с Тегераном напрямую, а Трамп оказывается перед выбором — уступить и признать поражение перед выборами или пойти на опасную эскалацию вплоть до ядерного удара. При этом американский расчет на быструю смену власти в Иране по венесуэльскому сценарию провалился: гибель десятков руководителей не сломала иранскую систему. Иран вышел победителем в этой партии, и теперь именно от США зависит, сумеют ли они выбраться из ловушки, которую сами себе расставили.