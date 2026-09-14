Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: 1 минута
430

Генпрокурор Украины подписал обвинение директору НАБУ Кривоносу

Соцсети
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу.

Кравченко сообщил об этом в видеообращении. По его словам, принять такое решение он должен был раньше, однако от этого шага его удерживал Зеленский.

Генпрокурор также призвал Кривоноса и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко подать в отставку.

Кравченко утверждает, что во время операции «Карфаген» и обысков сотрудники антикоррупционных органов получили доступ к защищенным материалам. По его версии, часть документов была скопирована и похищена.

Он также заявил, что целью операции было получить материалы уголовных производств в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП, а затем добиться отстранения генпрокурора и остановки процессуальных решений.

Ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ и САП. Вопрос о его увольнении, согласно имеющейся информации, пока не вынесен на рассмотрение Верховной рады.

Ранее НАБУ проводило обыски в помещениях офиса генпрокурора Украины в рамках операции «Карфаген». В ведомстве тогда заявляли, что детективы получили доступ в том числе к материалам дел, касающихся сотрудников НАБУ и САП. 
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаНАБУСАПкоррупцияРуслан КравченкоСемен КривоносУкраинапрокуратура
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть