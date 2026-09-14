Генпрокурор Украины подписал обвинение директору НАБУ Кривоносу

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу.

Кравченко сообщил об этом в видеообращении. По его словам, принять такое решение он должен был раньше, однако от этого шага его удерживал Зеленский.

Генпрокурор также призвал Кривоноса и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко подать в отставку.

Кравченко утверждает, что во время операции «Карфаген» и обысков сотрудники антикоррупционных органов получили доступ к защищенным материалам. По его версии, часть документов была скопирована и похищена.

Он также заявил, что целью операции было получить материалы уголовных производств в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП, а затем добиться отстранения генпрокурора и остановки процессуальных решений.

Ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ и САП. Вопрос о его увольнении, согласно имеющейся информации, пока не вынесен на рассмотрение Верховной рады.

Ранее НАБУ проводило обыски в помещениях офиса генпрокурора Украины в рамках операции «Карфаген». В ведомстве тогда заявляли, что детективы получили доступ в том числе к материалам дел, касающихся сотрудников НАБУ и САП.