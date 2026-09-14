Генпрокурор Украины Кравченко попытался объяснить свой отъезд из страны

Подавший заявление об отставке генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко попытался объяснить свой отъезд из страны после сообщений СМИ о том, что он ночью пересек границу на служебном автомобиле.

Кравченко заявил, что находится в заграничной командировке. По его словам, в рамках поездки запланирован ряд встреч с международными партнерами, которых он намерен проинформировать о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле.

До этого генпрокурор заявил, что подготовил обвинения директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу, а также лицу, приближенному к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко.

Ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ, затрагивающего деятельность сотрудников Офиса генпрокурора Украины. Свое решение он назвал политическим.