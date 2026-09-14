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Генпрокурор Украины Кравченко ночью выехал за границу

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Вопрос о его увольнении пока не был вынесен на рассмотрение Верховной рады.

Кравченко объявил о своей отставке 7 сентября, назвав принятое решение политическим. Это произошло на фоне расследования НАБУ, затрагивающего деятельность сотрудников Офиса генпрокурора Украины.
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Политикаполитикагенпрокуратура УкраиныНАБУРуслан КравченкоУкраинаотставка
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