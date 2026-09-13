Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что европейские страны не заинтересованы в поиске мирного решения украинского кризиса. По его мнению, европейская политика направлена на продолжение поддержки нынешних властей в Киеве.

Галузин считает, что целью Европы остается сохранение у власти в Украине режима, который Москва характеризует как русофобский и неонацистский. Такое мнение российский дипломат высказал в интервью газете «Известия».

По словам Галузина, подобный сценарий не соответствует подходу российского руководства. Он также напомнил о ранее озвученной президентом России Владимиром Путиным позиции Москвы по поводу будущего политического устройства Украины и условий возможного урегулирования конфликта.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС пришел к выводу, что глава РФ стремится урегулировать конфликт на Украине.