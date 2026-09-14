Стубб: Финляндия не разместит ядерное оружие у себя в мирное время

Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Об этом заявил президент страны Александр Стубб, комментируя присоединение Хельсинки к инициативе Франции по усилению ядерного сдерживания.

По словам Стубба, инициатива направлена прежде всего на укрепление европейской безопасности и повышение ответственности Европы за собственную оборону. Он также отметил, что французская концепция не заменяет и не дублирует систему ядерного сдерживания НАТО.

О присоединении Финляндии к французской инициативе ранее сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен. По его словам, новое оборонное сотрудничество должно укрепить безопасность Финляндии и Европы.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении доктрины «продвинутого ядерного сдерживания». Концепция предусматривает увеличение числа ядерных боеголовок в распоряжении Франции, однако точное количество французский лидер не называл.

Ранее Финляндия уже заявляла о поддержке идеи расширения французского «ядерного зонтика» на Европу. В августе глава МИД страны Элина Валтонен также отмечала, что Хельсинки не планируют размещать у себя ядерное оружие, несмотря на изменения законодательства, допускающие такую возможность.