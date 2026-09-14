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Экс-подполковник СБУ предупредил о последней зиме Зеленского в Киеве

Соцсети
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Владимир Зеленский может перестать быть главой киевского режима уже предстоящей зимой из-за проблем, которые накопились на Украине, заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, в стране перестали воспринимать Зеленского. Прозоров отметил, что главе киевского режима бросил вызов экс-министр обороны Михаил Федоров, который уехал с Украины по своей инициативе вести переговоры с Западом. Прозоров пояснил, что такая возможность раньше была только у Зеленского.

«Это такой демарш откровенный [со стороны Федорова]!» — сказал экс-подполковник СБУ, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что глава киевского режима теряет контроль над органами власти.

Прозоров обратил внимание на выступления со стороны Верховной рады, а также на расследования, которые проводятся Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в отношении членов ближнего круга Зеленского.

При этом, как указал собеседник, возник конфликт между САП и СБУ. Прозоров считает, что все эти процессы свидетельствуют о серьёзном внутреннем конфликте на Украине. Кроме того, экс-подполковник СБУ добавил, что украинская сторона испытывает значительные трудности в виде нехватки ракет для систем противовоздушной обороны, развала экономики и разрушения энергетического сектора.

Напомним, бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его заявление о ситуации с продовольствием на Украине. Она отметила, что глава киевского режима пытается представить кризис как экономическое преимущество. Мендель также назвала такой подход характерной чертой политики Зеленского.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийНАБУСАПкоррупция на УкраинеУкраинаСБУ
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