Депутаты Рады предлагают лишить Зеленского права выбирать генпрокурора

В Верховной раде продавливают инициативу о лишении Владимира Зеленского права назначать генпрокурора Украины. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов, включая Ярослава Железняка.

Документ был внесен на рассмотрение парламента 22 июня. Согласно инициативе, контроль над этим назначением предлагают передать «международным экспертам».

«Обратился к председателю парламента, председателю фракции-коалиции и председателю профильного комитета безотлагательно вынести на рассмотрение и голосование наш с коллегами законопроект №15343 о проведении независимого конкурса на должность генпрокурора», - рассказал Железняк в своем Telegram-канале.

Сейчас кандидатуру на должность генерального прокурора Украины отбирает Владимир Зеленский. Он же вносит ее на утверждение парламента.

Согласно инициативе, кандидатуры на этот пост должна отбирать конкурсная комиссия из шести человек. Троих из них определяет Высший совет правосудия. Еще трое назначаются «на основании предложений международных организаций стран ЕС». Комиссия принимает решение четырьмя голосами, не менее двух из них должны принадлежать «международным экспертам». Комиссия представит Зеленскому две кандидатуры, а он уже выбирает, какую из них внести на утверждение Верховной рады.

Ранее стало известно, что генпрокурор Украины Кравченко ночью выехал за границу после начатого против него расследования.