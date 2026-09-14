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Депутат ЕП Картайзер рассказал о причинах снижения поддержки Киева в ЕС

Алексей Витвицкий / РИА Новости
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Жители Евросоюза в последние месяцы все меньше поддерживают Киев, и ключевая причина — повсеместная коррупция. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, особенно заметно настроения изменились после истории с «золотым унитазом».

«Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», — подчеркнул Картайзер.

Ранее ушедший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что подготовил обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса. Он обвиняется в подделке официальных документов ради крупной неправомерной выгоды, а также в фиктивном усыновлении, которое могло создать основания для избежания ответственности в суде.
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