Депутат ЕП Картайзер рассказал о причинах снижения поддержки Киева в ЕС

Жители Евросоюза в последние месяцы все меньше поддерживают Киев, и ключевая причина — повсеместная коррупция. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, особенно заметно настроения изменились после истории с «золотым унитазом».

«Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», — подчеркнул Картайзер.

Ранее ушедший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что подготовил обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса. Он обвиняется в подделке официальных документов ради крупной неправомерной выгоды, а также в фиктивном усыновлении, которое могло создать основания для избежания ответственности в суде.