Возможность урегулирования украинского конфликта существует, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (избиралась от штата Флорида).

Она обратила внимание на необходимость окончания боевых действий. По словам члена Палаты представителей, США не предпринимали усилий по урегулированию на Украине до того, как в Белом доме начала работать администрация американского президента Дональда Трампа.

«Сейчас у нас есть шанс, и я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы способствовать достижению мира», — написала Луна на своей странице в социальной сети X*.

Напомним, ранее зять Дональда Трампа Джаред Кушнер предположил, что скоро Вашингтон объявит новые шаги по урегулированию на Украине. Он не исключил, что это произойдет в течение следующих нескольких месяцев.

8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия стремится добиться урегулирования украинского конфликта мирными средствами. Представитель Кремля добавил, что российская сторона сохраняет открытость к соответствующему процессу.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.