Bloomberg: главу ядерного агентства Ирана не пустили на конференцию МАГАТЭ

Австрийские власти отказали во въезде главе Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммаду Эслами, который собирался выступить в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Он должен был приехать на генеральную конференцию МАГАТЭ, посвящённую иранской ядерной программе. Собеседник журналистов рассказал, что Организация Объединённых Наций (ООН) попросила временно снять санкции с Эслами. Такое решение позволило бы главе ОАЭИ въехать в Австрию.

При этом, как отметил источник, американские власти потребовали не снимать ограничения с иранского представителя. Он считает, что вмешательство США могло повлиять на решение Вены не впускать Эслами. По информации журналистов, вероятно, на заседании дадут слово нижестоящему чиновнику из Ирана.

В публикации уточняется, что на генконференции выступит министр энергетики США Крис Райт. Глава американского ведомства призовёт Тегеран к сотрудничеству с МАГАТЭ. Кроме того, Райт намерен потребовать отказаться от планов по созданию ядерного оружия, которые, по утверждениям Вашингтона, якобы вынашивает Иран.

Напомним, в октябре 2025 года власти Ирана сообщили, что приостановили реализацию соглашения, подписанного с МАГАТЭ в Каире. В августе того же года Иран выразил готовность вернуться к полноценным переговорам по своей ядерной программе, если Запад продемонстрирует серьезность намерений и добрую волю.