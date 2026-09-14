Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: 1 минута
206

Bloomberg: главу ядерного агентства Ирана не пустили на конференцию МАГАТЭ

Сюжет Обострение конфликта между Израилем, США и Ираном в 2026 году
Commons.wikimedia.org
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Австрийские власти отказали во въезде главе Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммаду Эслами, который собирался выступить в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Он должен был приехать на генеральную конференцию МАГАТЭ, посвящённую иранской ядерной программе. Собеседник журналистов рассказал, что Организация Объединённых Наций (ООН) попросила временно снять санкции с Эслами. Такое решение позволило бы главе ОАЭИ въехать в Австрию.

При этом, как отметил источник, американские власти потребовали не снимать ограничения с иранского представителя. Он считает, что вмешательство США могло повлиять на решение Вены не впускать Эслами. По информации журналистов, вероятно, на заседании дадут слово нижестоящему чиновнику из Ирана.

В публикации уточняется, что на генконференции выступит министр энергетики США Крис Райт. Глава американского ведомства призовёт Тегеран к сотрудничеству с МАГАТЭ. Кроме того, Райт намерен потребовать отказаться от планов по созданию ядерного оружия, которые, по утверждениям Вашингтона, якобы вынашивает Иран.

Напомним, в октябре 2025 года власти Ирана сообщили, что приостановили реализацию соглашения, подписанного с МАГАТЭ в Каире. В августе того же года Иран выразил готовность вернуться к полноценным переговорам по своей ядерной программе, если Запад продемонстрирует серьезность намерений и добрую волю.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаИранАвстрияМАГАТЭиранская ядерная программаМохаммад ЭсламиСША
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть