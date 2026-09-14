Axios: Саудовская Аравия внесла поправки в предложение по Ормузу

Саудовская Аравия внесла изменения в инициативу Омана и Ирана, касающуюся ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника, знакомого с обсуждением вопроса.

По данным журналиста, Эр-Рияд выразил обеспокоенность формулировками, содержащимися в первоначальном предложении. Саудовская сторона опасается, что их принятие может фактически привести к формированию нового порядка в Ормузском проливе.

Как отмечается, такой вариант развития событий может оказаться неприемлемым не только для Саудовской Аравии, но и для других государств - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В связи с этим саудовская сторона решила скорректировать предложенные Оманом и Ираном положения.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что достигнутые с Оманом договоренности по вопросам Ормузского пролива могут служить примером урегулирования проблем силами государств Персидского залива.