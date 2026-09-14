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Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов РФ

Сайт Сергея Собянина
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Продукция промышленности Москвы востребована в большинстве регионов страны. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он назвал Москву крупнейшим индустриальным хабом России. 

«Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и так далее», — рассказал градоначальник.
 
Продукция компании «Световые технологии ЭСКО», которая выпускает качественную светотехнику для уличного, дорожного, внутреннего и административного освещения, востребована по всей стране.
 
Выпускаемые «Группой Полимертепло» гибкие полимерные теплоизолированные трубы применяют при строительстве сетей теплоснабжения. Спрос на них увеличивается с каждым годом. Продукция востребована среди энергетических компаний Дальнего Востока, в арктической зоне, где трубы используют в условиях вечной мерзлоты, и ряде регионов РФ. Компания является участником Московского инновационного кластера (МИК).
 
Зеленоградский завод «Смарт Системз», тоже участник МИК, выпускает смарт-карты и RFID-брелоки, позволяющие распознавать объекты с помощью радиосигналов. За 2025 год и 6 месяцев 2026 года продукцию закупили больше 50 регионов — для школьных, социальных и транспортных проектов.
 
Компания «Спецкабель», также входящая в МИК, поставляет кабельно-проводниковую продукцию металлургическим заводам и предприятиям машиностроения и энергетической сферы. Ее приобретают  Черногорская теплоэлектроцентраль в Красноярском крае, Приморская государственная районная электростанция (ГРЭС) и Партизанская ГРЭС-2 в Приморье.
 
Москва помогает предприятиям расширять производство и выводить новую продукцию на рынок. Такую поддержку компаниям, в частности, оказывает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Подробная информация размещена на сайте фонда.

На портале mos.ru запущен масштабный спецпроект по развитию ключевых сфер столицы, включая промышленность, строительство, транспорт, здравоохранение, образование и спорт. Спецпроект позволит узнать, как изменилась Москва за последние годы, какие инициативы для улучшения жизни горожан сейчас реализуются, и что ждет Москву в ближайшем будущем. Основные показатели экономического роста города и перспективы размещены на странице проекта «Экономика».

Ранее Собянин сообщил, что московские специалисты восстановили в Луганске 4 школы и гимназии.
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