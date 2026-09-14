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Сергей Собянин: школу и детский сад построят в районе Солнцево

Сайт Сергея Собянина
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В районе Солнцево возведут образовательный комплекс для 500 школьников и 250 воспитанников детского сада. Об этом в своем канале на платформе «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
 
«Он будет построен в новом жилом квартале на Производственной улице. В левом трехэтажном крыле будут дошкольники, в остальной части комплекса — ученики начальной и основной школ», — объяснил градоначальник.
 
В школе общие зоны, включая медиатеку, обеденный зал, места для отдыха, два спортзала и многосветное многофункциональное пространство, разместятся в центральной части. 

Блок детского сада будет вмещать 10 групп. На прилегающей территории оборудуют столько же площадок. В каждом корпусе предусмотрен выход во внутренний озелененный двор.
 
Рядом с будущим образовательным комплексом находится станция Новопеределкино четвертого Московского центрального диаметра и остановки городского транспорта.
Сейчас в Западном округе идет строительство 25 социальных объектов, 20 из них — образовательные.
 
Социальные объекты, возводимые в Москве, соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
 
На портале mos.ru стартовал  масштабный спецпроект о развитии ключевых сфер Москвы, включая промышленность, строительство, транспорт, образование, здравоохранение и спорт. На странице проекта «Образование» можно узнать о реконструкции образовательных учреждений в рамках программы «Моя школа». Переоснащение колледжей позволяет студентам в ходе обучения приобретать практические навыки и получать востребованные в городе профессии. 

Ранее Собянин сообщил, что столичные специалисты восстановили в Луганске 4 школы и гимназии.
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МоскваМосковское образование и карьерастроительство школ и детсадовМосква
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