Сергей Собянин: школу и детский сад построят в районе Солнцево

В районе Солнцево возведут образовательный комплекс для 500 школьников и 250 воспитанников детского сада. Об этом в своем канале на платформе «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Он будет построен в новом жилом квартале на Производственной улице. В левом трехэтажном крыле будут дошкольники, в остальной части комплекса — ученики начальной и основной школ», — объяснил градоначальник.



В школе общие зоны, включая медиатеку, обеденный зал, места для отдыха, два спортзала и многосветное многофункциональное пространство, разместятся в центральной части.

Блок детского сада будет вмещать 10 групп. На прилегающей территории оборудуют столько же площадок. В каждом корпусе предусмотрен выход во внутренний озелененный двор.



Рядом с будущим образовательным комплексом находится станция Новопеределкино четвертого Московского центрального диаметра и остановки городского транспорта.

Сейчас в Западном округе идет строительство 25 социальных объектов, 20 из них — образовательные.



Социальные объекты, возводимые в Москве, соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



На портале mos.ru стартовал масштабный спецпроект о развитии ключевых сфер Москвы, включая промышленность, строительство, транспорт, образование, здравоохранение и спорт. На странице проекта «Образование» можно узнать о реконструкции образовательных учреждений в рамках программы «Моя школа». Переоснащение колледжей позволяет студентам в ходе обучения приобретать практические навыки и получать востребованные в городе профессии.

Ранее Собянин сообщил, что столичные специалисты восстановили в Луганске 4 школы и гимназии.