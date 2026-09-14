Более 13 тыс. человек вошли в корпус наблюдателей за выборами в Москве

На состоявшемся 14 сентября заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве обсудили итоги формирования Корпуса наблюдателей Общественной палаты столицы, готовность избирательных комиссий к проведению выборов, проведение церемонии разделения ключа расшифрования электронного голосования и другие актуальные вопросы.



Глава Штаба, председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв сообщил, что в Корпус наблюдателей за выборами вошли более 13 тысяч человек. Все они прошли специальную подготовку. В ходе обучения им рассказали об основах избирательного законодательства, объяснили, как действовать в той или иной ситуации.



Ковалёв назвал сформированный в Москве стандарт наблюдения эталоном для других регионов России.

«Можно с уверенностью сказать, что этот стандарт сформировался во многом благодаря работе общественных наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках столицы в часы работы УИКов, а также ведут круглосуточное видеонаблюдение из Штаба», – подчеркнул председатель общественного штаба.



Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заверила, что избирательные комиссии столицы полностью готовы к сентябрьским выборам.

«Проведено масштабное тестирование всей инфраструктуры, в том числе на тех участках, которые будут находиться в местах притяжения горожан. Члены УИКов также завершили обучение», – рассказала о проделанной работе Кириллова.

Она отметила, что избирателям гарантирован равный доступ к любому формату голосования – будь то онлайн, терминал электронного голосования или бумажный бюллетень.

«Главное для нас – чтобы каждый голос был учтён, а процедура волеизъявления оставалась абсолютно легитимной и прозрачной», – добавила она.



Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артём Костырко рассказал о процедуре разделения ключа расшифрования электронного голосования. По его словам, для голосования создается ключи шифрования и расшифрования. Уникальный ключ шифрования представляет собой программные коды, преобразующие попавшие в блокчейн голоса избирателей в набор символов.

«Ключ расшифрования по традиции делится на пять частей. Узнать промежуточные итоги голосования до окончания выборов и соединения ключа расшифрования невозможно», – пояснил Костырко.



Хранителей частей ключа определили в ходе голосования. Ими стали руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв, замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, глава Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член ЦИК России Людмила Маркина.



Выборы в Госдуму, а также в Совет депутатов округа Щукино продлятся три дня - с 18 по 20 сентября. Находящиеся в Москве жители шести регионов, воспользовавшиеся механизмом «Мобильный избиратель», смогут выбрать должностных лиц субъектов РФ.