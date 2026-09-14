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Орешкин объяснил, почему рост зарплат продолжится

Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Количество выходных и праздничных дней не влияет на экономику, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин в комментарии «Юнашев Live».

По его словам, эффективность работы напрямую связана с возможностью полноценно отдыхать.

«На динамику ВВП посмотрите, всё растёт. Без здорового отдыха эффективного труда никогда не бывает. Надо держать правильный баланс», — сказал Орешкин.

Он также отметил значение уровня заработных плат. По его словам, именно рост доходов должен стимулировать россиян к более эффективной работе. В последние годы зарплаты в стране действительно растут и эта тенденция, по его оценке, сохранится.

«Именно поэтому президент говорит об экономике высоких зарплат. Рост заплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. К сожалению, не все это чувствуют, наша задача — работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый», — сказал замглавы администрации президента.

Ранее сообщалось, что рост реальных зарплат в России продолжается, но все больше концентрируется в промышленности, строительстве, IT и логистике.
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