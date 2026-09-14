Украина сможет экспортировать не более 50% сельхозпродукции

Украина в этом году сможет экспортировать не более половины объемов сельхозпродукции. Об этом в интервью украинским журналистам заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он отметил, альтернативные маршруты могут гарантированно обеспечить лишь около 40% объемов, которые ранее проходили через порты Большой Одессы.

«Теперь вывозится около 38% от того объема, который должен был бы экспортироваться. Этот показатель может вырасти до 50%, но это фактически максимум», — пояснил министр.

Высоцкий рассказал, что подорожание зерна на мировом рынке не окупает аграриям дополнительные траты на доставку. Грузы проходят через порты Дуная, по железной дороге и фурами через западные границы, но данные маршруты не справляются с необходимыми объемами.

Ранее министр экономики Украины Александр Кравченко сообщил, что экономические потери Киева от блокады портов в Черном море оцениваются примерно в 1,5% ВВП.