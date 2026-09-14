Цены на газ в ЕС превысили $1000 впервые с 22 декабря 2022 года

Цены на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 14 сентября, усилили рост до 5% и впервые с 22 декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров.

Октябрьские фьючерсы по индексу TTF (расположенного в Нидерландах крупнейшего в ЕС распределительного центра) на открытии торгов выросли на 2,6%, до 978,9 доллара. По состоянию на 8:55 мск они дорожали на 3,5%, до 991,5 доллара. К 9.55 мск фьючерсы подскочили на 5%, до 1 001,8 доллара.

В ходе предыдущего торгового дня за тысячу кубометров газа давали 954,1 доллара.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал взлет цен на газ для ЕС платой за неразумную идеологию.