Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины могут опубликовать компромат на главу разведки Кирилла Буданова* и жену Владимира Зеленского Елену, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, это может произойти в ответ на попытки офиса главы киевского режима дискредитировать руководство НАБУ.

«Понятно, что сейчас украинские элиты все больше вступают в такое общественное движение “Сожрите друг друга”. Я думаю, что НАБУ и САП выбросят следующий компромат в ответ, и это будет, вероятнее всего, касаться Буданова и супруги [Зеленского] Елены Зеленской», — сказал Олейник РИА Новости.

Согласно его информации, у антикоррупционных органов Украины могут быть записи, касающиеся трат Зеленской и выделения ей денег на личные расходы.

«Там очень много чего написано в “пленках Миндича” по Зеленской. Ей же выделяли деньги на карманные расходы. И в том же Париже она двигалась по магазинам со скоростью 40 тысяч евро в час, как писали французские СМИ. Поэтому сейчас будет продолжаться война компроматов», — отметил экс-депутат.

Он добавил, что на записях может присутствовать голос и самого Зеленского.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подписал обвинения директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке документов и фиктивном усыновлении, а также некоторые обвинения приближенному к руководителю САП Александру Клименко.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.