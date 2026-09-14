Форум по коммуникациям в Петербурге. Организаторы представили программу

Организаторы международного форума по коммуникациям Baltic Weekend опубликовали программу мероприятия, которое пройдет в Санкт-Петербурге.

В деловой программе примут участие представители компаний, медиа, коммуникационных и исследовательских организаций, профессиональных объединений, образовательных и государственных структур.

В числе спикеров — заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, генеральный директор «Института развития интернета» Алексей Гореславский, директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей Тимонов, директор по коммуникациям и работе с инвесторами компании «Северсталь» Анастасия Мишанина, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, руководитель международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» Игорь Столяров, управляющий директор, начальник Управления внешних коммуникаций и репутации Сбера Артем Фатхуллин, генеральный директор METRO Россия, член совета директоров «М. Видео» Йоханнес Толай и другие эксперты.

Искусственный интеллект в коммуникациях

Деловая часть форума включает сессии, дискуссии и практические форматы. Одной из ключевых тем станет использование искусственного интеллекта в коммуникациях. Эксперты обсудят оптимизацию контента брендов для присутствия в ответах генеративных нейросетей (Generative Engine Optimization), а также проведут практикум по работе с нейросетями.

Отдельные сессии будут посвящены измеримости PR и доверию аудитории: участники рассмотрят, какие показатели позволяют оценивать влияние коммуникаций на репутацию и бизнес-задачи компании. В программе также заявлены дискуссии о репутации первых лиц, языке и медиапривычках зумеров, изменениях в работе медиаредакций и продвижении в регулируемых индустриях.

Как отметил генеральный директор SPN. Communications, вице-президент РАСО и основатель Baltic Weekend Андрей Баранников, программу форума формировали с учетом запросов участников рынка и тех задач, с которыми специалисты по коммуникациям сталкиваются в ежедневной работе.

«Форум всегда выступает индикатором реальных потребностей коммуникационного рынка, а сегодня главный запрос бизнеса — уйти от активности ради активности к измеримому результату. Компании ждут от специалистов четкого понимания, как их решения влияют на поведение аудитории, доверие к бренду и устойчивость бизнеса. В основе программы форума — конкретные управленческие инструменты: оценка эффективности PR, работа с репутационными рисками и выбор каналов в условиях информационного перегруза. Наша цель — дать участникам ориентиры и решения, применимые к их ежедневным задачам», — подчеркнул Андрей Баранников.

Деловая и культурная программа

Программа форума включает студенческую конференцию в Политехническом университете Петра Великого, а также литературный квартирник с писателем и сценаристом Александром Цыпкиным.

В рамках форума также пройдет церемония вручения международной профессиональной премии PROBA Awards, которая отмечает коммуникационные проекты и развитие профессиональных практик в отрасли