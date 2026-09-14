ЦБ увеличит максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП

Банк РФ собирается увеличить лимит перевода между юрлицами почредством Системы быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор.

«Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода В2В СБП», - говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов» на сайте Банка России.

В ЦБ напомнили, что сейчас лимит переводов между предпринимателями составляет 1 миллион рублей.

Ранее эксперт Алина Мороз рассказала, что с 1 октября россияне через Систему быстрых платежей смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом. По ее словам, ограничения на внесения средств будут трехуровневыми: 25 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей.