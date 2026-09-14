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ЦБ увеличит максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП

Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Банк РФ собирается увеличить лимит перевода между юрлицами почредством Системы быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор.

«Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода В2В СБП», -  говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов» на сайте Банка России.

В ЦБ напомнили, что сейчас лимит переводов между предпринимателями составляет 1 миллион рублей.

Ранее  эксперт Алина Мороз рассказала, что с 1 октября россияне через Систему быстрых платежей смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом. По ее словам, ограничения на внесения средств будут трехуровневыми: 25 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей.
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ДеньгиЦБСБПпереводы между юрлицами
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