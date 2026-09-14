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Ценности и развитие брендов. Открылась регистрация на конференцию в Москве

Мероприятие соберет топ-менеджеров, а также директоров и маркетологов крупных российских компаний для бизнес-нетворкинга и обсуждения актуальных вопросов индустрии маркетинга.
Мероприятие соберет топ-менеджеров, а также директоров и маркетологов крупных российских компаний для бизнес-нетворкинга и обсуждения актуальных вопросов индустрии маркетинга. Предоставлено изданием AdIndex

Ежегодная бизнес-конференция «День Бренда 2026» пройдет 19 октября, ее главной темой станет «Современная пирамида ценностей». Мероприятие соберет топ-менеджеров, а также директоров и маркетологов крупных российских компаний для бизнес-нетворкинга и обсуждения актуальных вопросов индустрии маркетинга.

Конференция станет площадкой для обсуждения того, насколько представления бизнеса о сильном бренде созвучны ожиданиям, которые формируются в обществе. Участники конференции обсудят актуальные вопросы индустрии маркетинга, ценности брендов и подходы к их долгосрочному развитию.

Сегодня актуально звучит разговор о ценностях, традициях, образе будущего и роли российских брендов. Сильные бренды строятся не только на характеристиках продукта, но и на доверии, репутации, эмоциях и долгосрочных отношениях с потребителями.
Фото: Предоставлено изданием AdIndex

В текущей ситуации важно понять, какие ценности становятся фундаментом долгосрочного развития и какие смыслы способны объединять людей вокруг брендов. Пирамида ценностей российских брендов станет центральной темой конференции.

Мероприятие включает тематические направления, посвященные ключевым вопросам рынка: ценностям брендов, медиамиксам, распределению маркетинговых бюджетов, измерению брендинга, использованию ИИ, кросс-канальности, атрибуции, PR-технологиям, вниманию аудитории, кросс-брендингу, диджитал-экосистемам, ретейл-медиа и работе с инфлюенсерами. Отдельное направление будет посвящено отраслевым кейсам и бизнес-результатам.

В рамках конференции выступят специалисты в области маркетинга и представители крупных брендов. Участники обсудят практические задачи, подходы к работе с брендами и модели, которые используются в современной маркетинговой практике.
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