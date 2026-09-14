Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: меньше минуты
199

Жителя Калужской области заподозрили в незаконном хранении боеприпаса БПЛА

Виктор Крутов / АиФ
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Житель Калужской области стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении взрывного устройства после того, как забрал себе боевую часть сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, мужчина обнаружил беспилотник, сбитый средствами противовоздушной обороны, отделил от него боевую часть и собирался использовать ее в личных целях.

В УФСБ подчеркнули, что изъятый объект являлся взрывным устройством и мог причинить серьезный вред жизни и здоровью людей, а также имуществу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее после атаки БПЛА на промышленный объект в Новом Уренгое падение обломков беспилотника привело к возгоранию. По официальным данным, погибших и пострадавших не было. 
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияФСБбезопасностьКалужская областьпроисшествияБПЛАвзрывные устройствауголовное дело
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть