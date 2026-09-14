Жителя Калужской области заподозрили в незаконном хранении боеприпаса БПЛА

Житель Калужской области стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении взрывного устройства после того, как забрал себе боевую часть сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, мужчина обнаружил беспилотник, сбитый средствами противовоздушной обороны, отделил от него боевую часть и собирался использовать ее в личных целях.

В УФСБ подчеркнули, что изъятый объект являлся взрывным устройством и мог причинить серьезный вред жизни и здоровью людей, а также имуществу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее после атаки БПЛА на промышленный объект в Новом Уренгое падение обломков беспилотника привело к возгоранию. По официальным данным, погибших и пострадавших не было.