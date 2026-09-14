В США вандалы испортили памятник убитому активисту Чарли Кирку

Статуя активиста Чарли Кирка, который был убит в 2025 году, была испорчена неизвестными в американском штате Аризона, сообщила консервативная группа Turning Point USA (TPUSA), которую он основал.

Памятник расположен недалеко от штаб-квартиры этой организации. Преступники облили статую красной краской. Вещество попало на лицо, шею, руку и туловище. Кроме того, вандалы облили краской памятный плакат возле монумента.

Сотрудники TPUSA заверили, что статую и таблички восстановят.

«Также изучаем видеозаписи инцидента и работаем с правоохранительными органами, чтобы установить, кто это сделал, и привлечь виновных к ответственности», — говорится в публикации на странице организации в социальной сети X*.

Напомним, Чарли Кирка застрелили в сентябре 2025 года, когда он выступал в Университете долины Юты. По подозрению в его убийстве задержали Тайлера Робинсона, которому предъявили соответствующие обвинения. Фигуранту расследования может грозить смертная казнь.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.