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В Сочи пять человек пострадали в результате падения обломков БПЛА

Григорий Тимченко / spb.aif.ru
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Сочи пять человек пострадали в результате падения обломков беспилотников. Среди них один ребенок, сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.

Одного из взрослых доставили в больницу. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Также обломки повредили три частных дома. Еще несколько фрагментов упали по другим адресам — в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома.

На всех местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства и оценивают последствия падения обломков.

Ранее сообщалось, что часть пляжей в центре Сочи была временно закрыта властями для посещения в целях безопасности после атаки, которую совершили украинские формирования.
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