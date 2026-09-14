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В Севастополе загорелась крыша детсада во время атаки БПЛА

ГУ МЧС России по Приморскому краю
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников. Во время инцидента произошло возгорание кровли детского сада «Маяк детства», расположенного на территории образовательного центра «Бухта Казачья», сообщили местные власти.

По предварительной информации, пожар оперативно локализовали подразделения пожарной службы Черноморского флота. На момент атаки все дети находились в укрытии.

После происшествия началась полная эвакуация воспитанников и сотрудников детского сада. Экстренные службы Севастополя продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что крыши двух частных домов загорелись в Севастополе после падения обломков сбитых беспилотников.
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Происшествияатака БПЛА на Севастополь
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