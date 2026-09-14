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Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
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В РФ накрыли 37 подпольных оружейных мастерских, задержав более 100 человек

Анна Попова / АиФ
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В России пресекли деятельность 37 подпольных мастерских по изготовлению оружия, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали в 45 регионах 111 человек, подозреваемых (в зависимости от роли) в незаконном изготовлении оружия, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

«У фигурантов обнаружили 297 единиц огнестрельного оружия, в том числе 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовую винтовку, 4 пистолета-пулемета, 124 единицы винтовок, карабинов и ружей, 77 пистолетов и револьверов. Также было изъято 92 тысячи патронов различного калибра, 223 гранаты, 82,5 килограмма взрывчатых веществ», — проинформировала Волк.

Принимаются решения о возбуждении уголовных дел о незаконном изготовлении оружия (ст. 223 УК РФ), незаконном сбыте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ).

Ранее ФСБ РФ сообщала о пресечении работы 45 подпольных оружейных мастерских в 53 регионах страны.
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Происшествиянезаконный оборот оружияИрина ВолкМВД РФ
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