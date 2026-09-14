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В Приморье обрушился мост после проезда лесовоза

Архивное фото
Архивное фото / Романов Кирилл / АиФ
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Приморском крае обрушился автомобильный мост, предварительно, из-за проезда лесовоза, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Сооружение находится в Пожарском округе на пути к селу Соболиному.

«Мост был построен лесозаготовительными организациями для нужд лесовозного транспорта и не относится к основному маршруту, обеспечивающему транспортное сообщение с Соболиным. <…> Обрушение не повлияло на транспортную доступность населенных пунктов», — проинформировало министерство.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен поврежденный мост. На нем видно, что часть конструкции провалилась.

Ранее сообщалось, что в крае обрушился автомобильный мост, ведущий к селу Новороссии в Шкотовском округе.
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ПроисшествияПриморский крайобрушение моста
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