В Приангарье пенсионер погиб от нападения медведя

В Киренском районе Иркутской области отправившийся за грибами пенсионер погиб от нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Житель села Алымовка пошел за грибами и не вернулся. На его поиски отправились родственники и охотники. Мотоцикл мужчины обнаружили на лесной дороге.

«Рядом с техникой находился медведь, а неподалеку - тело пропавшего мужчины. Медведь ликвидирован охотниками», – рассказали об обстоятельствах гибели мужчины в МВД по региону.

Ранее в Красноярском крае от нападения медведя погиб 40-летний мужчина. Инцидент произошел в лесном массиве в поселке Южно-Енисейский.