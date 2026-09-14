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В Приангарье пенсионер погиб от нападения медведя

freepik.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Киренском районе Иркутской области отправившийся за грибами пенсионер погиб от нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Житель села Алымовка пошел за грибами и не вернулся. На его поиски отправились родственники и охотники. Мотоцикл мужчины обнаружили на лесной дороге.

«Рядом с техникой находился медведь, а неподалеку - тело пропавшего мужчины. Медведь ликвидирован охотниками», – рассказали об обстоятельствах гибели мужчины в МВД по региону.

Ранее в Красноярском крае от нападения медведя погиб 40-летний мужчина. Инцидент произошел в лесном массиве в поселке Южно-Енисейский.
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ПроисшествияИркутская областьнападение медведей
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