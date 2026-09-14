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В Польше задержали киллера, разыскиваемого за покушение на Украине

Policja Zamojska / Социальные сети
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Польше правоохранители задержали киллера из Словакии, который подозревается в совершении покушения на Украине, сообщила полиция Силезского воеводства.

«Сотрудники уголовного отдела полиции Катовиц совместно с сотрудниками полицейского участка III Ченстоховы задержали на территории Ченстоховы 56-летнего гражданина Словакии», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, жителя Словакии разыскивал Интерпол. Сообщается, что, по версии правоохранителей, его наняли для совершения убийства на Украине. Он несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону потерпевшего, однако тот выжил. Решается вопрос о выдаче задержанного украинской стороне, сообщили в полиции.

Отмечается, что в 2024 году сотрудники полиции Катовиц задерживали этого гражданина Словакии за мошенничество и участие в организованной преступной группе, которая занималась подделкой долларов, евро и польских злотых.

Ранее сообщалось, что полиция Вроцлава задержала 42-летнего гражданина Украины, который в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников скорой помощи и повредил оборудование автомобиля. Мужчину было решено депортировать на родину.
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Происшествиякиллерзадержали в Польшепокушение на Украине
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