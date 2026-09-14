В Петербурге в квартире обнаружили тела двух семилетних детей

В Невском районе Санкт-Петербурга следователи устанавливают обстоятельства смерти двух семилетних детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по городу.

Тела детей обнаружили утром 14 сентября в квартире дома на проспекте Обуховской Обороны. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти на них не было.

На месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист. Назначен комплекс судебных экспертиз, которые должны установить точную причину смерти детей.

Ранее сообщалось, что 14-летняя футболистка Аньи Марсела Пьямба умерла при неустановленных обстоятельствах в Колумбии.