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В Паттайе трое мужчин на мотоцикле избили и ограбили туриста из России

pxhere.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В таиландской Паттайе трое мужчин на мотоцикле избили и ограбили на улице российского туриста, сообщает новостной портал The Pattaya News (aif.ru перевел материал).

Происшествие случилось минувшей ночью, с 13 на 14 сентября. Пострадавшим оказался 42-летний гражданин России.

Мужчина получил травмы, спасатели оказали ему первую помощь и доставили в больницу. На фотографиях, опубликованных порталом, у россиянина перебинтованы голова, предплечья и колени. В украденной у него сумке находилось около 1 тысячи бат наличными, важные документы и кредитные карты.

У нападения есть свидетель — 29-летний молодой человек.

«Свидетель рассказал, что услышал громкий шум в переулке и сначала подумал, что это ДТП. Оглянувшись, он увидел, как на российского туриста напали тайцы. Один из них ударил жертву ногой по лицу, а двое других сидели на мотоцикле и ждали. Затем нападавший выхватил у жертвы сумку. Трое мужчин скрылись вместе на мотоцикле», — рассказывается в публикации.

По словам свидетеля, он не запомнил марку мотоцикла, но точно помнит, что транспортное средство было с автоматической коробкой передач.

«Сначала полиция отправила пострадавшего на медобследование, потом взяла показания и составила официальный протокол. Следственная группа полицейского участка Паттайи изучает записи с камер видеонаблюдения вдоль предполагаемого пути побега, чтобы установить личности и арестовать трех мужчин», — утверждает портал.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 19 россиян были задержаны или стали фигурантами расследований в рамках полицейской кампании по выявлению незаконных схем владения недвижимостью в курортных районах.
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