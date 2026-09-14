В отношении Noize MC возбудили дело об оправдании терроризма

В отношении рэпера Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев) возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Иван Алексеев известен под сценическим псевдонимом Noize MC. После начала специальной военной операции музыкант покинул Россию и продолжил выступать за рубежом. Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов осенью 2022 года.

Ранее исполнитель неоднократно привлекался к административной ответственности. В октябре 2025 года сообщалось, что с Алексеева взыскали штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Также сообщалось, что суды штрафовали его за нарушение требований законодательства об иностранных агентах.

Кроме того, в 2024 году Noize MC* появился на концерте в Испании в одежде с символикой запрещенной в России террористической организации «Азов»**.

* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.

** Организация признана террористической и запрещена в России.