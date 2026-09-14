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Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
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В Новосибирской области охотник застрелил человека, приняв его за медведя

СУ СК РФ по Новосибирской области
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Новосибирской области мужчина случайно застрелил человека во время охоты на медведя, сообщила прокуратура региона.

Происшествие случилось в субботу, 12 сентября, в районе села Карасево в Болотнинском районе. Подозреваемый находился на охоте (по лицензии) вместе со своими знакомыми.

«При преследовании медведя мужчина выстрелил из оружия, не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В результате потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался в больнице», — рассказали в надзорном ведомстве.

Органы СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

«По данным следствия, вечером 12 сентября 47-летний подозреваемый находился на охоте в лесном массиве на расстоянии около 5 километров от села Карасево. Он, держа в руках ружье, заметив в кустах движение и предположив, что там находится дикое животное, но достоверно не убедившись в этом, произвел выстрел в направлении данных кустов, где в это время находился потерпевший», — говорится в сообщении управления Следкома.

Там уточнили, что погибшему было 42 года.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл мужчина во время охоты, будучи при этом пьяным, застрелил человека, приняв его за утку.
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ПроисшествиямедведиНовосибирская областьгибель человекаохота
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