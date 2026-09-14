В Новосибирске 14-летний подросток погиб под поездом

В Новосибирске 14-летний подросток погиб после наезда подвижного состава на железной дороге. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, трагедия произошла в районе станции Сибирская на перегоне Сибирская — Юность Западно-Сибирской железной дороги. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ребенок получил электротравму на железнодорожной станции Дубининский в селе Михайловка Приморского края.