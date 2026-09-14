В Курске из-за падения обломков сбитой крылатой ракеты есть пострадавшие

Система противовоздушной обороны в ночь на 14 сентября уничтожила в небе над Курском крылатую ракету украинских формирований, из-за обломков сбитой ракеты пострадали два человека, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

«У 46-летнего и 31-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Они доставлены в областную больницу. Желаю скорейшей поправки», — написал губернатор в своём канале на платформе «Макс».

Кроме того, по предварительным данным, получило повреждение остекление в квартирах трёх многоквартирных домов, восьми частных домовладениях, административном здании и детском саду. Также посекло около шести машин в лагере «Олимпиец».

К местам происшествий прибыли сотрудники оперативных служб. Хинштейн отметил, что оценкой ущерба займутся комиссии, которые осмотрят повреждённые объекты. Губернатор заверил, что все, чьё имущество пострадало, получат помощь.

Глава области также призвал жителей не подходить к обломкам, упавшим после отражения атаки. Он подчеркнул, что это может представлять опасность.

Напомним, ранее стало известно о падении обломков беспилотников ВСУ, обезвреженных в небе над Сочи. В результате случившегося пострадали пять человек. Одного из них госпитализировали. Остальные пациенты получили медицинскую помощь амбулаторно. Также сообщалось о повреждении трёх частных домов.