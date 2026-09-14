В Казани выявили 33 случая кишечной инфекции у посетителей кафе

В Казани выявили 33 случая кишечной инфекции среди посетителей одного из заведений общественного питания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Другие подробности произошедшего, в том числе сведения о состоянии заболевших и возможной причине инфекции, пока не приводятся.

Ранее в августе в детском саду в Корсакове Сахалинской области произошло массовое заболевание детей и взрослых. После жалоб воспитанников и сотрудников на плохое самочувствие на месте начали работу специалисты Роспотребнадзора.

В июле сообщалось о массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае. Число заболевших тогда достигло 80 человек, среди них были более 20 детей. В продуктах питания специалисты обнаружили сальмонеллу.

Также в июле Роспотребнадзор запросил у турецкой стороны официальную информацию после сообщений о массовом отравлении российских туристов в одном из отелей. Ведомство интересовали результаты расследования и возможные риски для санитарно-эпидемиологической обстановки.