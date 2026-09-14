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В горах Сочи с 10 сентября ищут туриста

Степан Чаушьян / АиФ
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

С 10 сентября спасательные службы ведут поиски туриста в горах Сочи. Мужчина отправился в одиночный пеший маршрут на несколько дней и не вышел на связь после этого. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Путешественник планировал провести в походе период со 2 по 7 сентября. Однако по окончании пути он не связался с близкими, и те обратились за содействием к спасателям. Точное местоположение человека неизвестно, так как он не зарегистрировал свой маршрут в структурах МЧС России. Его мобильный телефон находится вне зоны доступа.

В официальном заявлении отряда уточняется, что специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-спас» и Южного конно-кинологического спасательного центра проводят поисковую операцию с 10 сентября. На сегодняшний день пропавшего обнаружить не удалось, работы продолжаются.

14 сентября поиск ведется в районе хребта Иегош и на склонах горы Волчицы. Ранее была проверена гористая лесная зона хребтов Алек, Ац, Ажек, а также территории вдоль рек Чвижепсе и Хоста и лесной массив возле села Воронцовка.
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