В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека

Женщина и её 13-летняя дочь пострадали в результате атаки беспилотника украинских формирований в Шебекине Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

«В Шебекине в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали мама и ее 13-летний ребенок. С акубаротравмами они обратились в Шебекинскую ЦРБ [центральную районную больницу]», — отмечается в канале оперштаба на платформе «Макс».

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Они продолжат лечение амбулаторно. Кроме того, в Шебекине при атаке дронов получили повреждения автомобили, а также загорелись машины и частное домовладение.

В селе Маломихайловка в Шебекинском округе были пострадали частные дома, линия электропередачи и автомобиль. Помимо этого, повреждения выявлены в Грайворонском и Краснояружском округах. В селе Косилово ударом задело машину, в посёлке Красная Яруга — остекление частного дома, в посёлке Степное — линия ЛЭП и автомобиль.

Напомним, 10 сентября ВСУ совершили три атаки на жилой многоквартирный дом в городе Железногорске Курской области. При ударах пострадали двое местных жителей. Одной из них стала женщина 1947 года рождения, которая получила осколочные ранения.