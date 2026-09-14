Туристка погибла, сорвавшись со скалы на популярном курорте

29-летняя туристка их Австралии Брианна Кронин погибла, сорвавшись со скалы на пляже Келинкинг в Индонезии в субботу утром. Об этом пишет издание The Sun, материал которого перевел aif.ru.

Девушка была экологом. Отдыхать на пляж она приехала из Квинсленда. Изначально туристку нашли застрявшей на склоне утёса. Когда экстренные службы спешили австралийке на помощь, она трагически сорвалась с утеса и погибла.

Местные власти считают, что туристка спускалась на пляж, известный как залив T-Rex. Инцидент произошел около 9 утра по местному времени.

«Она искала независимый путь к краю утёса, прежде чем поскользнуться и упасть в овраг», – прокомментировали случившееся в полиции.

Тело девушки нашли и эвакуировали с помощью носилок. Туристка в результате падения получила несколько переломов, которые оказались для нее смертельными.

Пляж Келинкинг является одним из самых популярных направлений для туристов с Бали. С прибрежной скалы высотой 180 метров открываются шикарные виды на прибрежную зону. Плавание на пляже Келингкинг запрещено из-за опасных течений. С вершины утёса до побережья можно спуститься по опасному проходу. Путь занимает около двух часов.

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